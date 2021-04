Bettarini: «Dietro a Zorzi c'è gente che vuole spremerlo, così si sparisce in fretta»

Ha scelto una diretta Instagram insieme al paparazzo Maurizio Sorge, Stefano Bettarini, per raccontare come vede alcuni personaggi attivissimi nel mondo della televisione. A partire da Tommaso Zorzi: «Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì. Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco», ha detto l'ex calciatore. «A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono “prendi, prendi. Vai vai…” Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto».

GF Vip, Tommaso Zorzi squalificato per bestemmia? La frase sospetta durante una partita di pallavolo

Bettarini, che confessa di non avere nulla contro Zorzi, continua: «Ne ho visti tanti passare dai reality – spiega sempre l’ex calciatore -. E ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo. Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci. Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano».

Isola dei Famosi 2021, Iva Zanicchi e la proposta per alzare gli ascolti: «Tommaso Zorzi naufrago»

Ma non è finita qui, perché sono arrivate altre opinioni sull'Isola dei Famosi: «Bettarini mi fa tenerezza. Lui poi è un bravissimo ragazzo ma un po’ spaesato e fuori luogo lì. Gli opinionisti? Non mi toccare questo tasto. Per farlo devi avere una voce piacevole. Lì non ce n’è. Mi irritano, mi viene da cambiare canale».