Betty White, muore la star della tv americana: a gennaio avrebbe compiuto 100 anni

E' morta l’attrice americana Betty White. Betty White, indimenticabile protagonista di Mary Tyler Moore, The Golden Girls e recentemente Hot in Cleveland, è scomparsa a 99 anni, ne compiuto 100 anni il prossimo 17 gennaio.

Betty White (Foto: Ansa)

Betty White muore a 99 anni

E' morta a 99 anni l’attrice americana Betty White. Betty White è diventata celebre in tutto il mondo grazie al ruolo di Sue Ann Nivens nella serie televisiva Mary Tyler Moore, andata in onda tra il 1973 e 1977e di Rose Nylund in Cuori senza età, trasmesso tra il 1985 e 1992. Dal 2010 al 2015 è stata fra le protagoniste della sit-com Hot in Cleveland, nella parte di Elka Ostrovsky. Ha ricevuto il suo primo Grammy a 90 anni nel 2012 oltre a numerose candidature ai Golden Globe.

Il tweet di Joe Biden

Anche il presidente americano Joe Biden ha voluto rendere omaggio all'attrice sul social: «Betty White - ha scritto - ha portato un sorriso sulle labbra di generazioni di americani. E' una icona culturale che ci manchera' molto. I pensieri miei e di Jill vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che l'hanno amata».