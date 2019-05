Beverly Hills 90210, «Siamo tornati»: la foto fa impazzire i fan (ma quanto ci manca Dylan)

Luke Perry morto, noi che amavamo Dylan Mckay e tifavamo per Brenda



Il primo scatto ufficiale della reunion è stato postato da Jennie Garth, la biondissima Kelly Taylor. Accanto a lei Brandon (Jason Priestley) e un atteso ritorno quello di Brenda- Shannen Doherty che solo di recente si è aggiunta al progetto. L'attrice era finita alla ribalta delle cronache per aver lottato contro un cancro. E poi ecco Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green, Tori Spelling. In realtà, in questo caso, lo scatto è un’immagine del teaser che la Fox ha pubblicato qualche ora prima, per spiegare meglio cosa sarà «BH90210». E chissà se con loro torneremo giovani anche noi. La crew di Beverly Hills 90210 dopo 30 anni è pronta a riapparire sugli schermi. Ci sono proprio tutti. Tutti tranne l’amatissimo Dylan, l'attore Luke Perry morto il 4 marzo dopo un ictus. Colmare la sua assenza non sarà facile per tutte le fans de bello e dannato McKay.Il primo scatto ufficiale della reunion è stato postato da Jennie Garth, la biondissima Kelly Taylor. Accanto a lei Brandon (Jason Priestley) e un atteso ritorno quello di Brenda- Shannen Doherty che solo di recente si è aggiunta al progetto. L'attrice era finita alla ribalta delle cronache per aver lottato contro un cancro. E poi ecco Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green, Tori Spelling. In realtà, in questo caso, lo scatto è un’immagine del teaser che la Fox ha pubblicato qualche ora prima, per spiegare meglio cosa sarà «BH90210». E chissà se con loro torneremo giovani anche noi.

«Tha gang is back», ovvero la gang è tornata. E per chi è stato adolescente negli anni '90 non è una gang come un'altra.