Torna Beverly Hills 90210, il trailer ufficiale del nuovo «BH90210» senza Dylan

Martedì 14 Maggio 2019, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2019 13:25

C'è il trailer, ufficiale, del seguito di. La crew più famosa degli anni '90 torna in tv, senza però Luke Perry. Lui, Dylan, non ci sarà nel telefilm prodotto dalla Fox ma sarà sempre presente nei cuori degli appasionati della serie. L'attore, morto lo scorso 4 marzo, era una delle figure simbolo di questa storia televisiva diventata un mito per un'intera generazione. Il cast presente nel trailer è così composto: Jason Priestley (Brandon Walsh), Shannen Doherty (Brenda Walsh), Jennie Garth (Kelly Taylor), Brian Austin Green (David Silver), Ian Ziering (Steve Sanders), Tori Spelling (Donna Martin) e Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman) .La nuova serie sarà dedicata proprio a. E cambierà nome. Sarà BH90210. La prima puntata andrà in onda negli STati Uniti, su Fox, a partire dal 7 agosto.