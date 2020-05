Bianca Guaccero, irrompe in diretta un corteggiatore e le dona una rosa: «Non abitiamo distanti...», e lei reagisce così

Ultimo aggiornamento: 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bianca Guaccero, irrompe in diretta un corteggiatore e le dona una rosa: «Non abitiamo distanti...». Lei reagisce così. Sorpresa romantica per la conduttrice di. Durante la diretta del programma, è arrivata in studio una rosa per Bianca da un ammiratore misterioso.Poco dopo, però, la regia svela di chi si tratta. Ad aver avuto il pensiero galante è stato, difensore franco-marocchino ex Milan. Il corteggiatore ha inviato un videomessaggio (esplicito) per Bianca Guaccero: «Ciao Bianca, io sono a Nizza e tu a Milano, non siamo lontani, sono poche ore di macchina. Interpreta questo messaggio come vuoi e ci vediamo presto. Un bacio».La conduttrice imbarazzata si sarebbe affrettata a spiegare: «Intanto grazie Rami, per il gesto. Prima che si scatenino i gossip, ci tengo a dirlo, che io e lui non ci conosciamo, non l’ho mai incontrato. Mi ha scritto solo su Instagram mentre facevamo questo programma e fatto dei complimenti. Ma non lo conosco, so solo che è un calciatore. Che lui mi abbia voluto mandare questo messaggio, io ringrazio, ma basta. Ringrazio per il corteggiamento. Non lo conosco e quindi non si metta in moto che non esiste, mi dispiacerebbe».Jonathan Kashanian fa notare alla conduttrice che Rami è stato il compagno anche di Pamela Anderson. Lei conclude ironica: «Per quello mi pare strano che corteggi me...».