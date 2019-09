Bianca Guaccero, fuorionda choc di Guillermo Mariotto a Detto Fatto: «Lei cerca rogne?». Scoppia la bagarre

Sabato 21 Settembre 2019, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2019 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bianca Guaccero, fuorionda di Guillermo Mariotto a Detto Fatto: «Ma lei cerca rogne?». Scoppia la bagarre. Aria di burrasca a Detto Fatto? Pare proprio di sì. L'inserimento della new entry Guillermo Mariotto, al posto di Giovanni Ciacci, non sarebbe stato indolore. Ecco cosa è accaduto.Durante una puntata del factual show di Rai2, Mariotto è intervenuto in diretta per commentare il programma, ma il suo intervento non sarebbe affatto piaciuto né a Bianca Guaccero, né al mondo del web. Il ruolo di Mariotto è proprio quello di pungolare i protagonisti dei tutorial, ma questa volta ci sarebbe andato giù pesante, stando alle reazioni in studio e sui social.Mariotto avrebbe pungolato Gianpaolo Gambi, storico comico del programma, facendo intendere che la sua presenza fosse inutile. Ma a quel punto Bianca Guaccero avrebbe replicato in diretta: «Posso fare una domanda, ma lei invece Mariotto che ci sta a fare?». In un primo momento, lo stilista avrebbe replicato diplomatico: «Vi osservo...». Poi però appena è partita la pubblicità, si sarebbe sentito un fuorionda: «Lei cerca rogne?».Immediate le reazioni dei fan di Bianca Guaccero su Instagram: «Ma come si permette Mariotto di offendere Gianpaolo Gambi e Bianca Guaccero?». E sul profilo di Gianpaolo Gambi appare un post sibillino: «Noi (lui e Bianca, ndr) andiamo avanti così, con il sorriso di chi non ha mai avuto regali nella vita». Bufera in vista a Detto Fatto? Staremo a vedere.