Bianca Guaccero e il piccolo incidente, a Detto Fatto si presenta con la mano fasciata: «Grazie per la solidarietà»

Festa del Papà, tutte le foto dei vip con gli auguri. Da Gassman a Fedez

Martedì 19 Marzo 2019, 21:52 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2019 22:32

Piccolo incidente domestico per. La conduttrice disi è presentata in trasmissione con una mano fasciata e i followers che non l'avevano ancora vista susi sono preoccupati. La Guaccero ha raccontato che le hanno messo dei punti dopo una disavventura tra le mura di casa.«Se mi chiedete il motivo della mano fasciata, stavo lavando i piatti e mi sono fatta male. Mi hanno messo anche cinque punti», ha rivelato l'attrice. Perplesso e curioso ancheche appena l'ha vista le ha chiesto cosa fosse successo.L'attrice di "Capri" aveva pubblicato anche delle stories su Instagram per spiegare l'accaduto. E nell'ultimo post ha fatto dell'ironia. «Era una scusa per mettere il guanto con i brillantini! 😉 grazie a tutti per la solidarietà! Spero siate stati bene con noi, scrive pubblicando una foto del suo look in puntata.Bianca Guaccero è ormai al timone del programma "tutorial" da sette mesi. Ha sostituito Caterina Balivo che nel frattempo si è trasferita sulla rete ammiraglia per il suo "Vieni da me". Dopo qualche titubanza iniziale da parte del pubblico, ha dimostrato di essere un'artista versatile e a tutto tondo. Spontanea anche davanti ai piccoli inconvenienti come questo.