Bianca Guaccero, il pianto in diretta a Detto Fatto: la commozione per quel ricordo

Momento amarcord per Bianca Guaccero. La conduttrice di Detto Fatto, molto affezionatat al padre come dimostrano i tanti post su Instagram a lui dedicati, si è lasciata andare ai dolcissimi ricordi d'infanzia, di quando giocava con suo padre, quando in studio sono state diffuse le note di Sei forte papà di Gianni Morandi e, con la voce rotta dal pianto, ha parlato dei suoi bellissimi ricordi con il genitore.

A suscitare la commozione dell'attrice, un momento della rubrica 'W la Rai' di Jonathan Kashanian dedicato alle canzoni dell'infanzia. «Questa canzone mi ricorda il periodo più bello della mia vita, quando ti sentivi protetta – ha detto la Guaccero, asciugandosi le lacrime –. Quella sensazione di protezione che solo le spalle forti di un papà ti possono regalare, è quella di cui ho tanta nostalgia». Emozioni vere per la conduttrice pugliese, che in quel momento ha sentito il caldo abbraccio del pubblico che l'ha applaudita. «Se dovessi dire in una parola che cos'è papà per te?», le ha chiesto Jonathan. «La mia vita», ha risposto sicura Bianca Gauccero.

La conduttrice, nata a Bitonto, Bari, vive da tempo lontana dalla sua amata Puglia e talvolta la nostalgia per i genitori è davvero insostenibile, come hanno dimostrato le lacrime nello studio di Detto Fatto. Il momento si è concluso con una battuta di Jonathan, che ha alleggerito il clima nostalgico: «Non hai paura di piangere nonostante ti si rovina il trucco», suscitando le risa della stessa conduttrice.