Bianca Guaccero, telefonata in diretta dell'ex fidanzato: «È gelosissima, mi ha lanciato un bicchiere di vino rosso». Imbarazzo in studio. Fuori programma oggi a Detto Fatto. Durante la rubrica di gossip condotta da Jonathan Kashanian, è arrivata la chiamata di un ex della conduttrice che ha rivelato un aspetto inedito della sua personalità.

Al telefono, l'ex calciatore Nicola Ventola che racconta: «Bianca Guaccero? Siamo stati insieme cinque anni quando eravamo più piccoli. È lei che mi ha avvicinato al canto. Ricordo che era molto gelosa, una volta mi ha lanciato un bicchiere di vino rosso sulla camicia bianca. Non ricordo perché...».

A quel punto interviene la conduttrice: «Lo ricordo io, era arrivato il messaggio di una ragazza sul tuo cellulare. Allora io 'inciampai' e versai il vino sulla camicia. Poi salutai tutti dicendo 'Allora io vado, buona serata'. Una grande usciat di scena». Risate in studio.

Ultimo aggiornamento: 19:00

