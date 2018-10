Il Mattino ti porta in tour con Maggie e Bianca: in palio dieci biglietti

Lunedì 29 Ottobre 2018, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 13:45

Parte da Napoli il tour di Maggie & Bianca: appuntamento il 4 novembre, alle 17, al Palapartenope, per uno show tutto incentrato sulle due giovani star della tv.Il Mattino, dopo i primi dieci già assegnati, regala ai suoi lettori altri trenta biglietti per partecipare allo show, basta scrivere all'indirizzo eventi@ilmattino.it e rispondere a una domanda semplicissima. Oggi saranno ancora cinque i vincitori, i primi cinque a rispondere esattamente, a ognuno di loro sarà riservata una coppia di biglietti, da ritirare alla cassa del Palapartenope il giorno dello spettacolo.Questa la domanda di oggi: Quando è stato il primo concerto di Maggie e Bianca con i Moodboards?L'«Insieme live tour» atteso al debutto è il nuovo concerto delle due giovani star dell’acclamata serie in onda su Rai Gulp, ideata da Iginio Straffi e prodotta da Rainbow in co-produzione con Rai Fiction. Racconta, sulle note dei loro successi, una storia al centro della quale c’è il loro rapporto di sorellanza e di amicizia e l’importanza di essere unite per affrontare ogni difficoltà. Lo spettacolo vede le protagoniste, notoriamente diverse e incompatibili, decidere di separarsi per un po’ e di regalarsi una vacanza, ognuna la sua naturalmente… ma qualcosa va storto e si ritroveranno costrette a convivere e ad affrontare imprevisti che le porteranno a sfidarsi in prove di abilità. Riusciranno a superare le prove? Resteranno unite? A queste domande risponderà lo show, a quelle sul loro debutto live la parola passa ai lettori che vogliono trasformarsi - gratuitamente - in spettatori.