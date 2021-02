Bill Gates a Che Tempo Che Fa: «Io presidente Usa? No, preferisco occuparmi del clima»

Bill Gates ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per un'intervista esclusiva, a pochi giorni dall'uscita del suo attesissimo libro «Clima. Come evitare un disastro - Le soluzioni di oggi, le sfide di domani», pubblicato in Italia da «La nave di Teseo» e in uscita in contemporanea mondiale il 16 febbraio in oltre 35 Paesi. Bill Gates, dopo i saluti con Fazio, paragona l'emergenza sanitaria a quella per i cambiamenti climatici: «La pandemia è come il clima, i nostri governi non ci hanno preparati, non hanno guardato avanti. Non hanno fatto le cose che avrebbero fatto sì che la pandemia potesse essere un evento di importanza secondaria. È difficile fare la stessa cosa con il clima. Gli effetti del climate change peggiorano ogni anno di più, si vedranno con il tempo. Dobbiamo guardare avanti, agire ora. Con il clima non serve una soluzione come il vaccino per la pandemia, abbiamo bisogno di scoperte, di ridurre le emissioni di CO2».

"La Pandemia è come il clima. I nostri Governi non ci hanno preparati. Non hanno guardato avanti, non hanno fatto le cose che avrebbero fatto si che la Pandemia potesse essere un evento di importanza secondaria. È difficile fare la stessa cosa con il clima."@BillGates a #CTCF pic.twitter.com/6N0rBqn9hF — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 21, 2021

Fabio Fazio chiede a Bill Gates del neo-presidente Usa, Joe Biden: «L'ho incontrato quando era Senatore, poi anche quando è stato vice-presidente. Gli ho parlato molto spesso, anche prima delle elezioni, anche parecchie volte da quando è stato eletto, sono assolutamente entusiasta delle cose che ha fatto, comprese le precedenze che ha dato al clima. Candidarmi io? Non credo che sia il miglior uso delle cose che so fare. Preferisco occuparmi di pandemia e di clima. Collaboro con i governi, ma candidarmi non è una cosa che voglio fare».

Sulla deriva di internet, Gates dice: «I governi hanno avuto problemi nel decidere come avere un libero scambio e un dibattito libero, ed evitare cose sbagliate, come chi sostiene che i vaccini hanno un effetto terribile. Come si traccia il confine, preservando le persone nel cadere dalle falsità. Finora non si è trovato in nessun paese l'equilibrio giusto».

Chi è Bill Gates

L'imprenditore e filantropo americano, dopo aver lasciato il vertice della Microsoft, da lui fondata nel 1975 con Paul Allen, ha fondato con la moglie Melinda la Bill&Melinda Gates Foundation e lanciato il programma Breakthrough Energy, dedicato alla commercializzazione di energia da fonti rinnovabili e altre tecnologie legate al clima. Da oltre 10 anni è impegnato nello studio e nella ricerca sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico. Nel saggio appena uscito, forte della sua esperienza di innovatore capace di imporre idee rivoluzionare, Bill Gates presenta un programma concreto e realizzabile per azzerare le emissioni di CO2 e - avvalendosi della consulenza di fisici, chimici, biologi, ingegneri, esperti di scienze politiche e di finanza - individua i passi necessari per evitare un disastro ambientale su scala globale.

