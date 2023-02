Tapiro ad Amadeus per il caso Blanco, i dubbi di Striscia la Notizia: «Tutto organizzato? La scenografia sembrava preparata apposta»

I 28 artisti in gara a Sanremo 2023 si sono esibiti tutti. Da Tananai a Giorgia, nessuno escluso. La classifica generale è già fuori ma tra look e canzoni sono due giorni che non si parla di altro: Blanco e i fiori distrutti all'Ariston.

Blanco si scusa: «Sanremo, dove mi hai insegnato a correre sono caduto e ora piango»

Il caso Blanco, era tutto preparato?

Ospite di Amadeus per la prima serata, 7 febbraio, c'è stato il (quasi) 20enne per esibirsi sia con Brividi insieme a Mahmood (testo vincitore di Sanremo 2022) e sia per presentare il suo nuovo singolo L’isola delle rose. Ed è proprio nella sua seconda performance che qualcosa è andato storto. Il cantante ha cominciato a prendere a calci tutti i fiori posizionati sul palco del teatro. Non contento ha cominciato a togliere anche le strutture su cui i fiori erano inseriti e a rompere tutto. Il motivo? A detta sua non sentiva la sua voce in cuffia.

Blanco distrugge gli addobbi floreali a Sanremo, Amadeus: «Ha chiesto scusa». Bassetti: per lui esami tossicologici

I dubbi di Striscia la Notizia

Una scena quella con protagonista Blanco che i telespettatori, i presenti e il web proprio non ha digerito. E la polemica non si spegne. C’è chi, come fa notare Striscia la Notizia, crede che il gesto sia una messa in scena, organizzata prima. Ieri Valerio Staffelli è andato proprio dal direttore artistico di Sanremo per consegnare il temuto Tapiro D'oro. Staffelli raggiunge Amadeus e gli fa presente questi sospetti, sottolineando che in effetti «le rose non c’erano prima dell’esibizione e l’hanno messe proprio per Blanco». Il conduttore intanto spiega che Blanco si è scusato ed è molto dispiaciuto (si ha scritto anche una letterina in cui si scusa).

«Gli ho detto che non doveva farlo. Se c’era un problema tecnico bastava dirlo, io corro figuriamoci. Si posizionare le rose è stato voluto da lui», dichiara Ama. Ma Staffelli non si fa intimidire da nessuno così continua a riportare al direttore artistico tutti i dubbi che i telespettatori hanno dietro a quella "inaspettata" scena. L’inviato di Striscia pone attenzione su un dettaglio. Nel video del brano L’isola delle rose Blanco prende a calci le rose. Anche per questo motivo, si pensa che tutto sia stato organizzato.

La verità di Ama che non convince

Ma Amadeus è fedele alla sua versione dei fatti: «No assolutamente, no. Alla fine della sua esibizione lui doveva buttare un calcio alle rose, c’era un motivo legato al testo e alla sua interpretazione. Non so spiegarti per quale ragione. Evidentemente il testo presuppone un gesto di rabbia. Quando in realtà ho visto nello schermo che questo era un po’ esagerato, ho percepito che non era più quello che lui pensava di fare, ma c’era altro. Infatti, era arrabbiato, gli è partita la brocca. Come non era finto il caso Bugo e Morgan, non era finto neanche questo. Forse ho un’espressione sempre basita. No, non sapevo niente»

Ma Staffelli incalza: «La scenografia sembrava preparata per questo e la gente dice com’è possibile?». Niente Amadeus dice che nulla era previsto. Ma aggiunge un dettaglio, che continua a far discutere. «Alla fine doveva fare un gesto del genere, ma proprio alla fine. Poi avrebbe spiegato probabilmente il gesto. Ma così quello che è accaduto assolutamente nulla di preparato. Come ha detto il sindaco, non si è mai parlato così tanto dei fiori di Sanremo. Io lo conosco molto bene. Compie 20 anni tra due giorni, è un ragazzo talentuoso e si è accorto per primo che non doveva farlo. Quindi sicuramente non accadrà più»