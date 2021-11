Ballando con le Stelle, Andrea Iannone ha un malore: la regia interrompe le riprese

Durante la prova speciale per conquistare i 30 punti dei vip rubati al palcoscenico per cimentarsi in passi di danza succede uno spiacevole incoveniente. L'ultimo a doversi esibire sarebbe dovuto essere Andrea Iannone, ma l'ex di Belen non si presenta sul palco. Ballando con le Stelle giunto alla quinta puntata parte con un colpo di scena. Iannone si sarebbe dovuto esibire tra i primi concorrenti ma l'esibizione dello sportivo era stata spostata perchè il ragazzo non si sentiva bene. Giunti all'ultima esibizione disponibile Milly Carlucci chiama il pilota sul palco ma nessuno arriva.

«Cosa succede? sapevamo Andrea non stava bene ma doveva essere tutto risolto». La conduttrice chiede spiegazioni anche all'insegnante di Iannone, Lucrezia Lando. «È arrivato che non stava bene ma poi non l'ho più visto». La ballerina pare preoccupata e le immagini dall'infermieria allarmano anche lo studio nonostante la carducci cerchi di mantenere la calma. Iannone si vede sdraiato con i medici intorno ma non si sa nulla di più. La regia smette di trasmettere le immagini in diretta e Milly dice che informerà presto di cosa stia accadendo ma cerca di tranquillizare tutti. Forse una congestione dicono i medici.

«Sto bene, tra poco il dottore ha detto che mi posso esibire - si fa vedere provato Iannone dalla stanza del medico - forse ho preso troppi antidolorifici e mi hanno fatto male». A sentire però il consiglio dell'esperto Andrea si potrà esibire e poi tornerà per fare degli accertamenti. «Andrea ti puoi esibire anche per ultimo noi ti aspettiamo» chiude così il collegamento la presentatrice di Ballando, con un sospiro di sollievo.