Mimma Foti, ex di Bobby Solo e mamma di Veronica Satti: «Non lo cerchiamo per i soldi»

Domenica 29 Aprile 2018, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 18:24

«Non capisco, forse qualcuno lo consiglia male. Sta facendo una brutta figura. Provo imbarazzo per lui ma anche per me».Mimma Foti, ex compagna di Bobby Solo e madre di sua figlia Veronica, ospite a Domenica Live respinge le accuse del cantante secondo cui lei e Veronica lo avrebbero cercato solo per soldi e ora per fare il ricongiungimento durante il Grande Fratello, cui la giovane sta partecipando.«Ormai è autoreferenziale - commenta Mimma Foti, parlando di Bobby Solo - vive in un altro mondo. Fatelo ragionare, piuttosto che pagare gli avvocati magari un medico. Non vogliamo attaccare nessuno, per me è il padre di mia figlia, se loro riuscissero a ricostruire un rapporto, io sarei felice. Veronica, nonostante tutte le cose, è una signora, non lo ha mai offeso, lo rispetta».Si parla anche dell’eventuale incontro.«Sono d’accordo che non voglia farlo con le telecamere, ma sarebbe un bel messaggio che daresti anche ai padri».Poi l’annuncio di Barbara D’Urso: «Leggo delle parole di Bobby Solo, da cui si capisce che c’è uno spiraglio, ma ne parleremo al Grande Fratello».