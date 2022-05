Oggi è un altro giorno, Carlotta Bertotti racconta la malattia: «Lentiggini blu in una sfera dell’occhio»

Nel salotto di Silvia Bortone si parla di body positivity. Ospite della puntata di Oggi è un altro giorno è Carlotta Bertotti, giovane influencer di 22 anni che ha raccontato la sua malattia: il nevo di Ota. «E' una iperpigmentazione cutanea, sono delle lentiggini blu: si trovano nella sfera dell’occhio e anche in parte del viso, ma non mi crea un problema di salute, non ho dolore».

Nel corso dell'intervista, Carlotta Bertotti ha spiegato: «Bisogna accettare il cambiamento, trovare delle soluzioni congeniali per poter uscire di casa. Mi vedevo diversa rispetto agli altri bambini e ragazzi. Ho trovato come mezzo il make up per coprirla, con un trucco profondo per coprire tutto».

E alla domanda della conduttrice se si fosse mai sentita giudicata, Carlotta ha risposto: «Nessuno mi ha mai detto nulla, era un’insicurezza personale». Il momento in cui ha deciso di mettere un punto e mostrarsi al naturale è stato alle superiori. «Sono tornata a casa, il trucco si era crepato e ho capito che quella via non mi rendeva più felice. Ho deciso di cambiare radicalmente il mio modo di vedermi».