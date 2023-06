Paolo Bonolis annuncia: «Lavorerò ancora per poco poi mi dedicherò ai figli»

Paolo Bonolis smetterà la sua lunga carriera televisiva: tempo di dedicarsi ai figli. Lo ha detto lui al festival di Dogliani parlando di una necessità di leggerezza maggiore. Che intende?

«Penso ancora di lavorare per poco tempo, poi vorrei dedicarmi alla mia vita», ha detto Bonolis senza specificare quando intende lasciare.

Bonolis, la tv e il tempo che vuole dedicare ai figli

«Non ho bisogno di stare per forza in televisione - ha spiegato -, si sta bene anche altrove». Il conduttore, legato a Mediaset, ha raccontato diversi aneddoti della sua carriera, ringraziando tutte le persone che lo hanno aiutato, compresa la moglie.

«Mi sono dedicato per 44 anni al lavoro per cercare di rendere questo ultimo spiraglio di vita che ho a disposizione il più leggero possibile per me e per gli altri», ha sottolineato.

«Attualmente i miei figli sono il senso della vita più importante che ho - ha detto ancora -.

Sulla possibilità di tornare in Rai, eventualmente al posto di Che tempo che fa di Fabio Fazio, Bonolis ha detto di non ritenerla fattibile.

«Non perché temo ingerenze - ha spiegato -, ma perché sto bene dove sto e mi diverto ancora a fare quello che faccio».