Brad Pitt e Jennifer Aniston, ritorno di fiamma? Le foto delle effusioni ai Sag Awards sono virali

BRAD PITT AND JENNIFER ANISTON SORRY BUT NON SEI TU A SCEGLIERE LA SHIP È LA SHIP A SCEGLIERE TE.#SAGAwards2020 #SAGAwards pic.twitter.com/0VCUlw4aYf — auro|baci stellari🎄 (@darveyfeels_) January 20, 2020

Trac'è un ritorno di fiamma? Quel che è certo, per il momento, è che la loro partecipazione ai Sag Awards sta infiammando il gossip e facendo sognare i fan.C'è ancheche ha conquistato i social e le pagine dei giornali. «Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano», cantava Antonello Venditti. Che sia il caso della coppia hollywoodiana?I Brangelina sono ormai un lontano ricordo. Sembra, infatti, chesiano ancora ai ferri corti. Con la protagonista di, tra le attrici più amate al mondo, va decisamente meglio. Ieri i fan ne hanno avuto la prova: entrambi sono stati premiati dal sindacato degli attori e si sono salutati dietro le quinte per congratularsi. Un momento che non hanno nascosto a giornalisti e fotografi.Non sono sfuggiti così gli sguardi, i baci e il gesto di Brad Pitt cheLe foto del loro incontro ravvicinato stanno facendo il giro del web. Gli scatti sono diventati virali e c'è già chi scommette sulla loro riconciliazione. Il saluto dei due ex ha un po' oscuratoovvero i riconoscimenti che gli attori danno agli attori.Un red carpet che precede quello degli Oscar. Jennifer Aniston ha conquistato il premio per la miglior attrice drammatica per la sua interpretazione inOra cresce l'attesa per quando si vedranno agli Oscar. Chissà se in quell'occasione riserveranno sorprese più interessanti di quelle dell'Academy.