Isola dei Famosi a Domenica Live, Brando Giorgi: «Devo abbandonare l'Isola per operarmi a un occhio»

Brando Giorgi, leader contestato e criticato, all'Isola dei Famosi si è dovuto ritirare per un'operazione all'occhio per un distaccamento della retina, operato è a riposo a casa. ll salotto di Domenica Live si divide a riguardo.

Per Alex Belli, amico e collega ha commentato così la sua esperienza all'Isola: «Abbiamo lavorato insieme a Cento Vetrine, ha un temperamento forte e aveva fatto bene a mettersi da parte. Ha sbagliato perché voleva fare per forza di cose il leader, e spiegare le cose. All'Isola devi fare il tuo percorso, non devi spiegare le cose».

APPROFONDIMENTI DOMENICA LIVE «Sarà lui?», la mamma di Mauro Romano chiede la... LA COPPIA Domenica Live, Giulia Salemi: «Ecco la verità sulla mia... LA POLEMICA Iva Zanicchi attacca Akash a Domenica Live: «La...

Temperamento non mite e diverse liti all'attivo per Brando, un uomo che ha diviso per la sua tenacia.

Per Samantha De Grenet: «Ci sono motivi e situazioni che da spettatori dell'Isola non vediamo, ve lo posso assicurare. Nonostante mi stia molto simpatico, ma non ho apprezzato determinate uscite».

Per il Visconte Ferdinando Guglielmotti: Sembrava un Ulisse, se non fosse stato per il distaccamento della retina sarebbe arrivato in finale.