Briatore, Paolo Bonolis: «Io positivo dopo la partita di calcetto? Basta, sto benissimo»

Sardegna, coronavirus e feste, è questo il caso dell'estate. Paolo Bonolis afferma di stare benissimo, sia lui che la sua famiglia, dopo il rientro dalle vacanza in Sardegna. Successivamente alla notizia della positività di Briatore al covid, molti hanno pensato che anche lui potesse essere a rischio visto la foto che li ritrae insieme durante una partita di calcetto. Il conduttore serio sdrammatizza con la sua ironia in un'intervista all'Huffington Post Italia: «Ma che ve siete impazziti? Trovo grottesca e insensata questa caccia a chi sta bene e a chi sta male, ma comunque... noi stiamo tutti bene, nun ve preoccupate», afferma.

Berlusconi positivo al Coronavirus, i forzisti contro Briatore: «È stato lui a contagiarlo»



Anche la fidanzata di #Berlusconi positiva al #COVID19 wa #briatore e che te firà e cumbinà e fatt na strag!!! 😂😂😂😂 — LudoF (@Ludo_Fusco) September 3, 2020

Dopo la foto pubblicata il giorno di Ferragosto Paolo invita a smorzare i toni: «trovo grottesco pensare a questo, a chi l’ha contratto e a chi no, e a non pensare a problemi ben più seri». Paolo, che ha pubblicamente rassicurato tutti sulla sua salute, sottolinea però l'importanza di non creare un clima da "caccia all'untore": «Tra l’altro trovo ridicolo questo j’accuse nei confronti di Briatore che oramai sembra essere diventato il grande untore», e ironizza: «Il presidente dell’AGUI, l’Associazione dei Grandi Untori Italiani».

