Bruno Arena dopo l'aneurisma cerebrale, il ritorno al cinema: «Il più bel regalo di compleanno»

torna al cinema: a sette anni di distanza dall'che l'aveva colpito, il comico divenuto celebre insieme all'amiconel duo, sarà tra i protagonisti del film, accanto al figlio Gianluca., che due giorni fa ha compiuto 63 anni, ha avuto un motivo in più per festeggiare: il peggio sembra passato e la riabilitazione, seppur lunga e difficile, sembra aver dato ottimi risultati. Anche per questo,dopo tanti anni può tornare a recitare e a divertire il pubblico: le riprese del film, diretto da Heinrich Werschinewa, inizieranno nella prossima estate e l'uscita al cinema dovrebbe avvenire a gennaio 2021. Lo aveva dichiarato il figlio Gianluca durante un evento all'inizio dello scorso dicembre:sarà una commedia d'azione, con la sceneggiatura di Sasha Dertim, Michael Worahin e dello stesso regista Heinrich Werschinewa.Ci sono ancora poche informazioni sul cast, in via di definizione. La notizia della partecipazione di, però, è una delle più belle degli ultimi tempi. Nel post su Facebook della pagina del film, infatti, al comico (ed ex professore di educazione fisica) milanese viene dedicato un bellissimo pensiero: «Q». La moglie Rosy e il figlio Gianluca, infatti, sono sempre stati vicini a, sin dai primi, drammatici momenti di quel terribile gennaio 2013, quando il malore lo colpì durante le registrazioni di Zelig.