Bruno Vespa va in tv in pigiama per il nuovo late night show

Nella puntata di ieri del nuovo late night show di Rai4, Saverio Raimondo si è connesso alla "stanza delle riflessioni più alte" di un Bruno Vespa inedito, in pigiama. Il noto giornalista di Porta a Porta si è messo in gioco a tal punto da ammettere di possedere un'acquario con esponenti della prima e della seconda repubblica e tanto da giocare a I SOLITI VESPA, un gioco ironico in cui Vespa cercava di riconoscere i suoi libri dalla foto nella quarta di copertina.

