Emma Marrone con papà Rosario a C'è Posta Per Te: «So che dopo la malattia si ha paura, io ho fatto il giro tre volte, goditi la vita»

Ultimo aggiornamento: 11:15

ospite ainsieme al padre Rosario ha fatto unae che è sua fan. Lidia si è ammalata dinel 2017 e ha dovuto seguire la chemioterapia, in questo percorso il papà si è sentito inerme e incapace di sostenerla come avrebbe voluto, così ha voluto chiamare la figlia in studio.nel suo percorso. Oggi la ragazza sta bene e il papà ha voluto regalarle l'incontro con la sua beniamina, Emma. «Ho avuto modo di riflettere sul passato e mi sono reso conto che sono stato un po' un papà orso. Ti giuro che in quei momenti non me ne sono accorto. Credimi, nel mio cuore c'è tanto amore per te. Magari non sono stato bravo ad esternarlo, ma stasera voglio rimediare», ha detto il papà in trasmissione facendo commuovere Lidia.: «Storia bellissima, tu e papà siete grandi. Sei una ragazza coraggiosa. So come ci si sente. Ho fatto tre volte il giro. Ora basta, ho dato. È il momento di goderti la vita, torna tardi, vai ai concerti. Sfrutta quest'ondata di generosità di tuo padre. Il mio mi ha sempre rotto le scatole e continua a farlo. So che hai paura, quando succedono queste cose che non sono un raffreddore, si ha paura a essere felici perché la felicità potrebbe rompersi un'altra volta. Ma goditela perché sei bellissima e fortissima. Hai vinto tu e se hai vinto una volta continuerai a farlo».Interviene anche il padre di Emma che aggiunge: «La sera in cui Emma ha vinto Sanremo tornò in albergo alle 4 del mattino. Io e mia moglie abbiamo detto che quella non era ora. Io facevo l'infermiere in rianimazione e spesso non ci sono stato per Emma, ma non smetterò mai di essere suo padre. Anche se mi dicesse: Papà ma vaffa…, io sto sempre là».