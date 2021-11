C'é Posta Per Te, a gennaio la nuova edizione: Can Yaman e Paolo Bonolis i primi ospiti. Ci sarà anche Meghan Markle?

C’è Posta Per Te, torna a partire dall'8 gennaio. Il format in cui sono protagoniste le storie della gente comune condotto da Maria De Filippi dopo le feste natalizie ricomincerà a far compagnia agli italiani il sabato sera. Nelle ultime ore sono uscite indiscrezioni sui primi due ospiti ufficiali.

Can Yaman e Paolo Bonolis. Sembrerebbe saranno loro i primi a regalare emozioni ai telespettatori. Il re indiscusso delle soap e il conduttore più amato dagli italiani torneranno quindi anche quest'anno nel salotto della De Filippi in veste di "regalo" perfetto.

C'è Posta Per Te, ecco i possibili ospiti

A svelare invece chi potrebbero essere gli altri possibili nomi ci ha pensato il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Tra i tanti pare ci saranno anche Giulia Stabile e Sangiovanni (amatissimi dal pubblico ma anche dalla padrona di casa che li ha tenuti a Battesimo ad Amici) e si vocifera anche che tra tutti potrebbe anche esserci Meghan Markle.

Da ventitre anni il programma che tiene incollati alla tv milioni di telespettatori inizierà a breve con le registrazioni. E dopo mesi di duro lavoro la regina di Canale 5 si prende ora qualche giorni di meritato riposo. Dopo Uomini e Donne adesso Maria De Filippi si trova al mare per qualche giorno di relax, ma è già pronta alla registrazione di C'è Posta per te.