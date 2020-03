Maria De Filippi, il tradimento di Lucia a Orlando a C'è posta per te. Ma i fan s'infuriano

Maria De Filippi, la storia di Lucia che ha tradito Orlando a C'è posta per te. Ma i fan s'infuriano con lui: «Ha messo incinta una 15enne». Lucia, mamma 18enne di un bimbo di tre anni è stata ospite questa sera nel programma di Canale 5. La ragazza campana ha inviato la posta all'ex compagno, che l'ha lasciata a causa di un presunto tradimento.



Lucia racconta di aver commesso un errore, baciando Ciro, uno dei migliori amici del compagno Orlando. Lucia e Orlando si sono messi insieme quando lei aveva 15 anni e lui 30. Lei è rimasta incinta e hanno iniziato a vivere insieme. Lei si scusa per l'errore «dovuto alla giovane età». Ma Orlando non le crede: «Ciro mi ha raccontato che siete stati a letto insieme, nel nostro letto. Tu stai mentendo».



Esce fuori anche il nome dell'amica Rosalba, che secondo Lucia corteggerebbe Orlando. Il popolo di Twitter però si scaglia contro Orlando: «A 30 anni ha corteggiato una 15enne, vergogna». Ultimo aggiornamento: 22:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA