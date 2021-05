C'è Tempo, il film di Walter Veltroni stasera su Rai 3: trama, curiosità e cast (Fresi protagonista)

C'è tempo, il film commedia di Walter Veltroni distribuito nelle sale cinematografice a partira dal 7 marzo 2019, sarà in onda questa sera alle 21,20 su Rai 3. Attore protagonista Stefano Fresi condidato come miglior attore ai Nastro D'Argento per il ruolo da lui interpretato.

Top Dieci, stasera in tv ospiti Al Bano, Romina e Pezzali: al game show di Carlo Conti sfida tra Senatori e Tali e Quali

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Stefano Fresi: «Lo streaming non sostituirà il cinema.... POLITICA Walter Veltroni: «La pandemia accentuerà la... APPUNTAMENTO DAL 4 MAGGIO Sordi, riapre la grande mostra: entro l’anno Roma...

Trama del Film

Stefano è un quarantenne precario e immaturo, vive in un paesino di montagna e fa un lavoro bizzarro: l’osservatore di arcobaleni. Alla morte del padre, mai conosciuto, scopre di avere un fratellastro tredicenne, Giovanni, fin troppo adulto per la sua età. Senza alcuna intenzione di prendersene cura, Stefano parte per Roma e ne accetta la tutela solo per ricevere in cambio un generoso lascito. Profondamente diversi, i due intraprendono un viaggio in macchina che, fra diffidenze iniziali e improvvise complicità, si colora a ogni tappa. L’incontro con la cantante Simona, in tour con sua figlia, sarà la svolta nel rapporto tra Stefano e Giovanni che, strada facendo, scopriranno quanto essere fratelli possa essere sorprendente, proprio come un arcobaleno che fa incontrare tanti colori per poi fonderli.

Curiosità

Dietro la regia di Walter Veltroni, fa notare la critica, è possibile cogliere nel film quasi 50 citazioni tratte dai grandi maestri del cinema italiano e internazionale: dagli indimenticabili Scola e Mastroianni, al Fulgor felliniano, al viaggio parallelo con Olmo, nel Novecento di Bertolucci, e su tutte I 400 colpi di Truffaut del cui film ha arruolato, per un cameo di se stesso, Jean Pierre Léaud quello che fu in Truffaut il protagonista bambino. Non solo riferimenti cinematografici, ma anche letterari: una poesia di Dylan Thomas, il libro Staccando l’ombra da terra di Daniele Del Giudice e Passami il sale di Clara Sereni. Fino allo stesso titolo del film C’è tempo che si riferisce al brano struggente ed epico di Ivano Fossati che allude al recupero del tempo e che è perfettamente attinente al senso di questa pellicola. Insomma un amore per il cinema che accompagna Walter da quando è bambino.

Da Verdone alla Boschi, folla vip per l'ultimo film di Veltroni (Fabiano/Toiati)



C'è Tempo non è il primo rodeo cinematografico di Walter Veltroni: tra i vari film da lui diretti, ricordiamo Tutto davanti a questi occhi, Indizi di felicità, Gli occhi cambiano, Milano 2015, I bambini sanno, Quando c’era Berlinguer.

Non perdetevi #CèTempo, una favola necessaria, luminosa e ricca di sentimenti, diretta da @VeltroniWalter Venerdì 21 Maggio ore 21.20 Rai 3.

Con @StefanoFresi, @SimonaMolinari, Giovanni Fuoco e Francesca Zezza.

➡️ Scopri di più: https://t.co/QMAQaZpH70 pic.twitter.com/hIvSzgjBD8 — Vision Distribution (@VisionDistrib) May 20, 2021

Il cast

Nella rosa degli attori del film troviamo, oltre a Stefano Fresi, Simona Molinari straordinaria cantante e esordiente attrice, Giovanni Fuoco, Francesca Zezza, Sergio Pierattini, Laura Efrikian, Silvia Gallerano, Shi Yang Shi, Max Tortora, Anna Billò, Jean-Pierre Léaud e Giovanni Benincasa.