C'è posta per te, Gerry Scotti non trattiene le lacrime davanti alla drammatica storia: «Mangiamo gli avanzi di nostro figlio»

Gerry Scotti non trattiene le lacrime a C'è posta per te. Durante la puntata avrebbe dovuto fare una sorpresa a Patrizio, mandato a chiamare dalla compagna Cristina, che voleva dargli un momento di gioia con Gerry dopo tutto quello che lui fa ogni giorno per lei.

Nel sentire la storia di Cristina e Patrizio però il conduttore non trattiene le lacrime. Una storia complessa, quella della coppia, che ha dovuto affrontare molte difficoltà per realizzare il sogno di diventare una famiglia. Molti sono stati i problemi economici che hanno fatto sì che i due mangiassero solo gli avanzi del figlio non potendosi permettere di fare una spesa. Tanti sacrifici che Cristina ha apprezzato e per i quali ha voluto ringraziare suo marito.

La storia ha profondamente commosso Gerry che con le lacrime agli occhi ha commentato che la loro era una vera storia d'amore. Poi è arrivata la sorpresa seguita da tante battute e divertimento.

