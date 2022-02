C'è posta per te, Luciana Littizzetto scrive a Francesca Cipriani e Alex Belli

Quinto appuntamento con "C'è Posta per Te", che inizia con un siparietto di Luciana Littizzetto che scrive e manda a chiamare due protagonisti dell'ultimo Grande Fratello Vip Alex Belli e Francesca Cipriani. La comica chiede a Maria De Filippi di poter fare loro dei regali e fa delle domande sulla loro vita sessuale.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Gf Vip, Alex Belli ci ripensa (ancora) e manda un messaggio... L'ATTACCO Gf Vip, Delia Duran e lo sfogo contro Alex Belli: «Mi sta...

I due non si sarebbero mai aspettati di essere invitati dalla Littizzetto e si sono presentati volentieri in trasmissione. Cipriani è arrivata con il fidanzato e Alex Belli, per ovvie ragioni, da solo. «Ha la moglie nella casa del GFVip e anche l'altra (Soleil ndr). Un siparietto che diverte il pubblico.

(Per gentile concessione di ufficio stampa Endemol)

Littizzetto esordisce chiedendo dei consigli sul sesso e poi fa dell'ironia sulle foto postate sui social. Il fidanzato di Cipriani usa appendere le mutandine della ragazza allo specchietto dell'auto e Alex Belli è un sostenitore famoso della coppia aperta.