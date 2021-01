C'è posta per te, l'ospite perde la dentiera mentre parla: gelo in studio ma Maria De Filippi reagisce così

C'è posta per te, l'ospite perde la dentiera mentre parla. Maria De Filippi reagisce così. Stasera, in onda su Canale 5, il programma condotto da Maria De Filippi. Tra le storie, quella di un anziano alla ricerca di una vecchia amica. Come al solito, in questi casi, la produzione convoca diverse signore omonime per trovare quella giusta.

Tra le donne in studio, una simpatica signora castana che viene interpellata da Maria. «Hai mai conosciuto questo uomo con i baffi?». La signora non sente, ma quando sta per chiedere spiegazioni le cade la dentiera. Dopo un primo momento di incredulità, scoppia l'ilarità in studio.

Maria De Filippi continua l'intervista tra le risate. Il video, condiviso sui social da Trash Italiano, fa il giro del web.

