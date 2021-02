C'è posta per te. Paolo Bonolis, la domanda imbarazzante all'ospite. Fan increduli: «Lo ha chiesto davvero?». Stasera, in onda su Canale 5, il programma condotto da Maria De Filippi. Nel primo blocco, la storia di tre figli (due sorelle e un fratello) che hanno perso da poco il papà per una leucemia. I ragazzi mandano a chiamare mamma Francesca, che vorrebbero che tornasse a sorridere. Il "regalo" per la signora è l'incontro con il suo beniamino, Paolo Bonolis.

Il conduttore cerca subito di mettere a suo agio la signora con una serie di irresistibili gag. Una delle figlie è incinta e lui chiarisce subito: «Io non c'entro niente». Poi la domanda alla figlia più piccola: «Tu niente figli?». La mamma, ridendo, replica: «È ancora giovane». La domanda al figlio, però, che crea un momento di imbarazzo. «Sei fidanzato?», gli chiede Paolo Bonolis. Ma il ragazzo si trincera dietro un no comment: «C'è una domanda di riserva?». Ci pensa la mamma a superare l'impasse: «Penso che ce l'abbia...».

Immediati i commenti su Twitter: «Il ragazzo era visibilmente in imbarazzo...». E ancora: «La classica domanda alle cene con i parenti e tu rispondi 'no comment'». In ogni caso, l'ospitata di Paolo Bonolis fa impazzire i fan: «È troppo simpatico». Il conduttore, poi, regala una crociera in Turchia alla mamma con i figli. «Deve andare avanti - le dice - per loro e i suoi nipoti». Applausi in studio.

