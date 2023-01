C'è Posta per Te, Valentina Paradiso difende il marito: «Ha solo qualche difetto, chi ti perdona ti ama»

Valentina Paradiso, protagonista della scorsa puntata di C'è Posta per Te, continua a far parlare per la sua storia e continua a ricevere decine di messaggi in cui la si invita a lasciare il marito e a non cedere alle sue manipolazioni. La donna aveva chiesto al partner di tornare insieme dopo un suo tradimento, ma era emerso che Stefano l'aveva offesa più volte, tanto che il pubblico ha parlato sui social di una relazione tossica.

Valentina ha però scelto di tornarci insieme e sui social è intervenuta giustificandolo. Una followers ha commentato sotto una delle sue foto, invitandola ad aprire gli occhi e a lasciar andare un uomo che per lei è tossico. Il web ha più volte definito il marito come un mostro, così la Paradiso ha replicato: «Non ho detto che gli errori da parte sua non ci sono stati. Lo ha confermato anche lui. Però da qui a dire che è un mostro, un orco, un uomo di m€rda e che io sono stata vittima di abusi no, mi dispiace».

Subito dopo posta due foto di loro due insieme in cui scrive: «Torneremo a sorridere, perché quello che sei infondo al tuo cuore solo io posso saperlo e chi ti conosce davvero... è facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto, e io dopo averti sposato e averti donato tre figli penso che come ti descrivono non sei...ognuno di noi ha qualche difetto, chi più chi meno, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono non conoscendoti tu non lo sei....e si torneremo a sorridere...ma di nuovo INSIEME». E a distanza di qualche ora un'immagine con una frase sul perdono, riferendosi a quello del marito nei suoi confronti: «Chi ti perdona ha sempre una forza estremamente inumana. Chi ti perdona ti ha voluto bene d'avvero. Il perdono significa: Il mio amore era più grande dei tuoi sbagli».