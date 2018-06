La gaffe del Tg2: «Calcutta viene da un piccolo paese vicino Roma, Latina»

Venerdì 1 Giugno 2018, 17:49 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 18:04

«Calcutta viene da un piccolo paese vicino Roma, Latina». La gaffe del Tg2 è andata in onda oggi in un servizio dedicato al cantante pontino, intervistato in occasione dell'uscita dell'ultimo disco. Ma il servizio è stato notato più che altro per lo strafalcione che sta facendo il giro del web, tra ironia e disappunto.Come è possibile definire Latina un "piccolo paese", quando si tratta della seconda città del Lazio con 130.000 abitanti? Il servizio ha provocato, come spesso accade in questi casi, una serie di commenti ironici sui social network. "Strano che non abbiano detto, paese vicino a quello di Tiziano Ferro!", tanto per sottolineare un altro personaggio illustre di Latina. Oppure: «Meno male che non hanno aggiunto "piccolo paese" raggiungibile attraverso un impervio sentiero chiamato Pontina!».Calcutta, come d'altronde lo stesso Tiziano Ferro, è molto orgoglioso della sua origine latinense. In un'intervista recente ha corretto il suo interlocutore che lo aveva presentato come «originario di Roma». Calcutta subito lo ha interrotto con un perentorio: «Io non sono di Roma, sono di Latina».Un legame confermato anche dai fatti: prima del concerto all'Arena di Verona, il 21 luglio Calcutta si esibirà nella sua città allo stadio "Francioni". E di certo il "piccolo paese" lo accoglierà con grande calore, insieme a tanti romani.