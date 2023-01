Cosa succede dietro le quinte del mondo dello spettacolo? Chi chiude i contratti? Chi legge le sceneggiature? Chi gestisce le carriere delle star e chi sta dietro alle loro richieste, spesso ai loro capricci? Amicizie, simpatie, litigi, tic e tragicomiche manie del nostro show business, ovvero tutto quello che si nasconde dietro lo sbrilluccichio dei lustrini, in «Call My Agent - Italia», l'attesissimo remake della serie di culto francese «Dix pour cent», sei episodi da domani su Sky e in streaming su Now prodotti da Sky Studios e Palomar.

Trasferita l'azione da Parigi ai luoghi più iconici di Roma («si dice sempre che è la città del cinema, allora facciamola vedere nella sua luce glam» spiega il regista Luca Ribuoli), al centro del racconto ci sono, appunto, gli agenti. Manager, confidenti, amici e psicologi dei loro clienti, e in questo i titolari della CMA (l'immaginaria Claudio Maiorana Agency) sono i migliori su piazza.

Pronti a tutto pur di far brillare le star che si affidano alle loro mani, passano da un set cinematografico a un red carpet senza soluzione di continuità, tra alleanze, colpi bassi, intrighi e moltissimi imprevisti. Vittorio (Michele Di Mauro), ambizioso e sicuro di sé, Lea (Sara Drago), talentuosa e stakanovista, Gabriele (Maurizio Lastrico), simpatico e gentile, Elvira (Marzia Ubaldi), l'eccentrica veterana del gruppo: ognuno gestisce un pacchetto di «talent», tutti grandi nomi e tutti alle prese con tragicomici problemi da risolvere. Un passo indietro ai capi, la schiera di giovani assistenti: Monica (Sara Lazzaro), Pierpaolo (Francesco Russo), Kate la receptionist (Sofia De Rosa) e Camilla, l'ultima arrivata (Paola Buratto), che diventerà una bomba nella vita di Vittorio. Quanto al dieci per cento del ruolo originale, è la percentuale che spetta all'agente su ogni contratto firmato.

«All'inizio abbiamo lavorato con una certa incoscienza, pensavamo che con una base così solida sarebbe stato un gioco da ragazzi» dice la sceneggiatrice Lisa Nur Sultan, la stessa di «Studio Battaglia». «Poi abbiamo cominciato a sentire la pressione, temendo di toccare l'intoccabile, quindi abbiamo recuperato e scoperto che anche noi avevamo uno star system all'altezza dell'originale e ora siamo orgogliosi del risultato, quello della serie è un universo citazionista e raccontarlo equivale a fare satira di costume su noi stessi». Le dinamiche originarie non sono cambiate: «Il fulcro di tutto? Un posto di lavoro che diventa una famiglia, nel bene e nel male, e il potere che si finisce per avere sulle vite delle persone». Accanto agli agenti, star di prima grandezza, divertite e divertenti nei loro stessi panni: c'è Paola Cortellesi disposta a quasi tutto per interpretare una serie in costume con Brad Pitt; il premio Oscar Paolo Sorrentino che progetta «Lady Pope», il seguito di «The Young Pope» con Ivana Spagna papessa, e a seguire Pierfrancesco Favino e la moglie Anna Ferretti, Stefano Accorsi, Matilda De Angelis, Corrado Guzzanti. «Abbiamo rispettato lo spirito del progetto originale adottandolo alle caratteristiche italiane del non perdersi d'animo e di aguzzare l'ingegno», commenta il regista: «Alla fine, Call My Agent è un viaggio alla scoperta di un mondo dalle regole tanto surreali quanto segrete. Con leggerezza e ironia vogliamo mostrare l'eleganza e il cuore autentico di una realtà articolata e imprevedibile».

Nel cast fisso anche Emanuela Fanelli nei panni della petulante Luana, attrice di scarsa fortuna con un ego gigantesco: «Mi piace giocare con la mitomania di noi attori». E se per il produttore Carlo Degli Esposti il ruolo della decana Elvira con il cagnolino Marcello al guinzaglio è anche «un affettuoso omaggio a Giovanna Cau, mitica agente di Mastroianni, mentre nella figura della sua grande rivale c'è un rimando a Carol Levi, tutt'e sue professioniste di ferocia e classe inarrivabili», per Maurizio Lastrico la serie, nelle sue dinamiche, ha molti spunti realistici: «Per esempio, viene raccontata molto bene la paura degli attori di aver scelto il progetto sbagliato, l'ansia dei commenti social e del giudizio del pubblico. E io mi riconosco anche in una certa bulimia, accetterei tutto quello che mi propongono, per fortuna c'è la mia agente».

«Call My Agent», commenta Antonella D'Errico, Executive Vicepresident Programming Sky Italia, è la punta di diamante di una stagione che si annuncia molto ricca: «Siamo nell'età dell'oro della serialità, nel 2022 solo negli Stati Uniti ne sono state prodotte 850, i palati dei consumatori diventano sempre più fini. Siamo orgogliosi di questo progetto che è riuscito a trasformare lo humour francese in uno stile italiano e a riunire in un'unica serie tutto il nostro star system». La fiducia nel risultato è massima e a scatola chiusa si lavora gì alla seconda stagione.