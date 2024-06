Campania Teatro Festival, il doc di Nadia Baldi in onda su Rai 5

Sabato 15 giugno alle 22.40, con replica alle 17.10 del giorno successivo, su Rai 5 andrà in onda il docu-film di Nadia Baldi sul Campania teatro festival.

In attesa di annunciare Il Campania Teatro 2024, si potranno ripercorrere così i momenti più significativi di un evento che ha ospitato a Napoli e in tutta la regione nomi di assoluto prestigio come John Malkovich e Ingeborga Dapkunaite, ma anche Lydia Ziemke e Chris Salter, Antonio Latella, Moni Ovadia, Davide Iodice, Francesco Di Leva, Euridice Axen, Maddalena Crippa, Peppe Servillo, Francesco Montanari, Galatea Ranzi, Federico e Jacopo Rampin, Claudia Castellucci e molti altri.

Prodotto dalla Fondazione Campania dei Festival, con il contributo della Regione Campania e del Ministero della Cultura, il docu-film è il racconto in immagini di 31 giorni ricchi di straordinari appuntamenti, dove il teatro è l’unico Altrove nel quale la relazione tra esseri umani mette in connessione battiti cardiaci e respiro, occhi e occhi, gesti e gesti, dialoghi e crescita di idee, in una migrazione spirituale che diventa fuga per combattere e ritornare.

Una religione politeista fondata su tre soli precetti: il rispetto, l’ascolto, la libertà.

Intanto, in attesa che si sblocchi la vicenda dei Fondi di Sviluppo e Coesione che sono fonte di finanziamento anche per il Campania Teatro Festival, si continua a lavorare senza sosta all’edizione 2024. Il programma è sostanzialmente pronto, ma per renderlo ufficiale, e per conoscere dunque le date e i protagonisti della diciassettesima stagione del Festival, bisognerà confidare nella soluzione imminente di un problema che coinvolge migliaia di lavoratori dello spettacolo, impattando, a vario titolo, sull’economia del territorio.