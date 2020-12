Can Yaman sarà il nuovo Sandokan, l'annuncio: «Lavorerà con Luca Argentero». Fan in estasi

Occhi magnetici e addominali scolpiti: Can Yaman ha conquistato la tv italiana e anche il ruolo di Sandokan al fianco di Luca Argentero. L'attore turco, noto per la serie Day Dreamer, sarà protagonista del remake della fortunata saga nata dalla penna di Emilio Salgari e trasposta al cinema e in televisione. Durante un intervento a Rtl 102.5, l'amministratore delegato di Lux Vide Luca Bernabei ha spiegato che l'interprete lavorerà al fianco di Luca Argentero (Yanez) in un podcast radiofonico dedicato a Sandokan, che dovrebbe poi trasformarsi in una fiction televisiva. Yaman sarà, dunque, "la Tigre di Mompracem", che negli anni Settanta aveva il volto di Kabir Bedi.

«È un progetto nuovo, ancora in fase di sviluppo. È un bambino appena nato, sono orgoglioso di partecipare ad un progetto internazionale come questo», ha detto nel suo intervento Can Yaman. Nell'intervista a 360 gradi ha anche detto qualcosa di più sulla sua vita: «Ho studiato giurisprudenza, ho fatto l'avvocato per 6 mesi e ho aperto uno studio con i miei soci ma appena ho iniziato la carriera di attore ho abbandonato la giurisprudenza. Ho studiato, ma ho scelto di fare l'attore».

Can interpreterà SANDOKAN💥✨

Luca Bernabei si dice orgoglioso di essere riuscito a ottenere la sua partecipazione nonostante i numerosi progetti di C. C si dice super entusiasta per questa nuova parte...e noi non possiamo che essere orgogliosi di te👊🏻💙@canyaman1989#CanYaman pic.twitter.com/vRzCJsehLh — 𝑺𝒊𝒉𝒊𝒓𝒍𝒊 𝑺𝒊𝒍🌹 (@sihirlisil) December 22, 2020

Immediato anche l'annuncio sui profili social dell'attore. «Ora si prepara per Sandokan», scrive su Instagram a corredo di uno scatto che lo vede a petto nudo, con folti e lunghi capelli castani, già calato nella parte di Sandokan. La notizia è stata apprezzata sui social al punto che il suo nome è finito in tendenza. E c'è già chi canticchia la famosa sigla.

