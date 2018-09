Canale 5 di nuovo sulla piattaforma Sky: posizione 105 sul telecomando

Canale 5 torna in onda sulla piattaforma Sky: da domani, mercoledì 5 settembre, l'ammiraglia Mediaset sarà visibile anche alla posizione 105 del telecomando della tv satellitare in modalità HD. «Si tratta di un primo passo che si estenderà a breve a tutti gli altri canali gratuiti Mediaset, generalisti e tematici», spiega una nota di Cologno Monzese.



«La nuova stagione della rete ammiraglia Mediaset - spiega la nota - sarà così disponibile anche sulla pay tv satellitare, a cominciare dai grandi match internazionali della Nations League di calcio in onda nei prossimi giorni in esclusiva su Canale 5 (Germania-Francia giovedì 6 settembre, Inghilterra-Spagna sabato 8 settembre, Francia-Olanda domenica 9 settembre, Spagna-Croazia, martedì 11 settembre)».



«Si tratta di un primo passo che si estenderà a breve a tutti gli altri canali gratuiti Mediaset, generalisti e tematici. Prosegue dunque la strategia Mediaset - sottolinea ancora la nota - di portare i propri canali su tutte le piattaforme free e pay: digitale terrestre, satellite e streaming online. Un'estensione continua che comporta due importanti risultati: da un lato garantire al pubblico la visione delle reti Mediaset su qualsiasi device, dall'altro accrescere in modo adeguato la forza, la qualità e il valore dei palinsesti e dei contenuti Mediaset». I canali generalisti Mediaset erano stati 'oscuratì su Sky l'8 settembre 2015, in assenza di un accordo con la piattaforma satellitare sui diritti di ritrasmissione.

Martedì 4 Settembre 2018, 19:14 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2018 19:38

