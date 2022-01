Il Cantante Mascherato 2022, Milly Carlucci svela le prime maschere

In attesa dell’11 febbraio quando partirà in prima serata su Rai 1 la terza edizione del Cantante Mascherato, Milly Carlucci svela le maschere sui social del programma. Lo aveva annunciato due giorni fa «lunedì svereremo le maschere» e così è stato, al momento, per le prime due. La prima maschera ad essere comunicata ai fan in un video dalla stessa conduttrice del programma, è Volpe. «Una volpe pirata, all’arrembaggio. Chi può essere il personaggio che si nasconde dietro la maschera?» chiede Carlucci.

Immediata la reazione dei follower che giocano ad indovinare. Edoardo Bennato e Giancarlo Magalli sono i primi tentativi, mentre c’è chi scherza sulle associazioni del nome con Adriana Volpe o Paolo Fox. Qualcuno propone Francesco Facchietti, che però sarà uno dei giudici insieme a Flavio Insinna e Caterina Balivo.

Nella seconda clip Milly svela invece una maschera «anomala». «E’ Lumaca: è vestita da sera con un frac e la chiocciola rosso ciliegia tempestata di Swarovski» dettagli importanti che per Milly Carlucci possono aiutare a capire il personaggio. Per gli utenti può essere una maschera grande come l'alieno dell'edizione passata e contenere più persone, magari un gruppo. Per scoprire quali saranno i personaggi mascherati bisognerà attendere ancora qualche settimana e seguire il programma che ha incoronato vincitori Teo Mammucari, nella prima edizione e Red Canzian nella seconda.