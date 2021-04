Canzone Segreta, il programma vola sui social. Grandi super ospiti per la quinta puntata

Anna Valle, Enrico Brignano, Valeria Fabrizi, Giancarlo Giannini, Simona Ventura e Massimo Ghini sono i super ospiti della quinta puntata di “Canzone Segreta” in onda venerdì 16 aprile in prima serata su Rai1 alle ore 21.25. Insostituibile padrona di casa, Serena Rossi, attrice amata nel mondo del cinema, della musica e della tv italiana.

La poltrona bianca, elemento identificativo del programma, è già pronta al centro dello studio per raccogliere le emozioni dei protagonisti, come sempre tenuti all’oscuro di tutto, ma consapevoli di ricevere una entusiasmante “sorpresa” a loro dedicata. Canzone Segreta vola anche sui social: le elaborazioni Social Content Ratings (Talkwalker) che si occupano del monitoraggio social su Facebook, Twitter e Instagram di tutta la programmazione televisiva italiana su scala nazionale, lo confermano tra i programmi di prime time più discussi sui social il venerdì sera. A fare la parte del leone è Instagram (con 51.442 interazioni venerdì scorso). Su Twitter il sentiment positivo cresce di puntata in puntata, a conferma del rapporto simbiotico con il pubblico, parte attiva alle “sorprese” dei propri beniamini.

Come sempre, nella puntta di domani, l’ospite sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un mondo costruito con i suoi ricordi più intimi. La musica sarà supportata dalla forza delle immagini, tra fotografie e filmati che scorreranno sul grande schermo, e insieme avranno il compito di far riemergere i momenti più importanti della sua vita. Anche in questa puntata le sorprese non mancheranno, per gli ospiti e non. Dopo il percorso della loro storia, i protagonisti avranno una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla loro canzone segreta. Sarà presentato il brano con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, in modo tale che il pezzo si potrà adattare anche alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione.

