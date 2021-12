Capodanno in tv, da Amadeus su Rai1 alla Panicucci su Canale 5 (ma non solo): come aspettare il 2022 davanti al piccolo schermo

L’annuale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, a reti unificate, e poi si salvi chi può: da Omicron (vietati veglioni, feste in piazza, assembramenti...) e della malinconia di un nuovo Capodanno con pochi baci, pochi abbracci, qualche cin cin tra tamponati e tanta tv.

Il telecomando

In compagnia di Amadeus o degli Aristogatti, di Pulp Fiction o di Federica Panicucci, comunque con il telecomando in mano. Su Rai1 sarà Amadeus a traghettarci nel nuovo anno a suon di musica e brindisi. Il Capodanno della rete ammiraglia si affida alle certezze, al conduttore-volto familiare di tanti programmi e di tanti Festival di Sanremo. Sarà lui che aprirà le danze de “L’anno che verrà” al termine del discorso di fine anno del Presidente Sergio Mattarella. Il veglione di San Silvestro di viale Mazzini, tranne cambiamenti in corsa, andrà in onda dal Parco 4 di Acciai Speciali a Terni, in Umbria. Attesi per lo spettacolo, numeri uno della musica e dello show. Un nome su tutti che circola in queste ore è quello di Fiorello, ma anche Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Nek e tanti altri.

Il teatro Petruzzelli

Se resistete, senza crollare sul divano, abbracciati al panettone, ecco che Canale 5 rilancia con il sorriso di Federica Panicucci, che accompagnerà i telespettatori nel conto alla rovescia che ci porterà nel 2022. Anche “Capodanno in musica” andrà in onda appena concluso il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Canale 5 ha già deciso che il suo 31 in musica si trasferirà dalla piazza Libertà di Bari al teatro Petruzzelli.

Grande Fratello Vip 6

Almeno nella sua prima serata, scongiurati i trenini dalla Casa del Grande Fratello Vip 6. Ma, lo show, quello dell’ammiraglia Mediaset, assicura in cambio la partecipazione di Pio e Amedeo. E sul palco salirà persino Al Bano.

Il jazz

Veri concorrenti a queste maratone un po' svuotate del brio della festa in piazza, potrebbero essere i bambini che ad Albano e a Orietta Berti potrebbero preferire la poesia degli Aristogatti. E ai cantautori nostrani, lo swing dei mici (Tutti quanti voglion fare il jazz, perché resister non si può...): il ventesimo classico Disney racconta le vicende di una gatta aristocratica e dei suoi cuccioli in seguito al loro rapimento per mano di un maggiordomo che vuole rubare loro l’eredità. Loro almeno impugnano sax e percussioni e “coraggio ragazzi facciamo crollare le pareti... perché il resto è roba da matusa”.

Tarantino

Ma ce n’è per tutti i gusti... Su Italia 1 alle 21,20 circa va in onda il film del 1994 diretto e scritto da Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Nel cast del film troviamo, tra gli altri, Quentin Tarantino, Samuel L. Jackson, John Travolta, Bruce Willis e Uma Thurman. Se proprio dobbiamo ballare in casa, allora John Travolta può essere un buon compagno di serata: parrucca bruna con frangettona alla Uma (lei) e codino (lui), sul palco del concorso immaginario, ginocchia sane e via con il twist più sexy, sgangherato e iconico della storia del cinema. A un passo dallo stordimento, verso le stelle... su Rai3 va in onda, dalle ore 21, l’ultimo appuntamento con il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo.

Ma le vere danze del nuovo anno (basta aspettare il primo gennaio) le apre Roberto Bolle, in prima serata su Rai1 con "Danza con me": e allora sì, finalmente si potrà mettere tutto in ballo, Christian De Sica, Serena Rossi, Colapesce e Di Martino, Lillo e le Farfalle Olimpiche.