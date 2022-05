Carla Signoris, il racconto choc a Oggi è un altro giorno: «La polizia mi ha salvato da un ricercato»

A Oggi è un altro giorno, da Serena Bortone, si racconta Carla Signoris. L'attrice dai mille volti e che non ama i clichè apre l'album dei ricordi e parla dei suoi esordi e del matrimonio con Maurizio Crozza. Riporta anche un aneddoto particolare che risale a quando era giovanissima e fece un viaggio da sola negli Stati Uniti.

«Eravamo a Bolder, in Colorado, si chiacchierava di notte. Stavo con un ragazzo, a un certo punto è arrivata la polizia, lo hanno preso, lo hanno sbattuto sulla macchina e lo hanno portato via. Io mi sono ritrovata da sola in questo parco, il poliziotto è tornato indietro e mi ha detto che era ricercato in tre Stati», racconta. «Ti sei salvata», il commento di Serena Bortone.

Carla Signoris ha iniziato con i Broncoviz e ha anche lavorato con Raffaella Carrà. Sulla showgirl spiega: «Sapeva farsi voler bene, ci sentivamo». Sul matrimonio con il comico racconta: «Mauri dice sempre che quando mi ha visto la prima volta ha detto che gli ero antipatica e noiosetta, poi sono diventata una fricchettona. Ora lui è felice delle cose che faccio io e io lo sono per lui».