Maria De Filippi, Carlo Conti a C'è posta per te ma i fan notano un dettaglio: «Non è possibile»

Carlo Conti, l'abbraccio con Maria De Filippi a C'è posta per te. I fan notano un dettaglio: «Non è possibile». Stasera Carlo Conti è stato ospite, insieme a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, nel programma di Canale 5. Sono stati Pieraccioni e Panariello a inviare la posta a Carlo Conti per fargli incotrare la sua prima fidanzatina. Il conduttore della Corrida accetta l'invito ed entrato in studio scatta l'abbraccio con Maria De Filippi.

«Sorellina mia», dice Carlo Conti rivolgendosi con tenerezza a Maria De Filippi. Pubblico in visibilio, applaude a più non posso. Anche su Twitter, gli utenti apprezzano la ship Conti-De Filippi. Ma c'è qualcuno che nota un dettaglio: «La puntata è registrata, c'era ancora il pubblico e ci si poteva abbracciare, che nostalgia».

In tanti, rimpiangono il pubblico in studio (al momento non possibile a causa del coronavirus). Alcuni fan concludono: «La produzione ha correttamente indicato in sovrimpressione che la puntata è stata registrata prima del decreto».

Ultimo aggiornamento: 8 Marzo, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA