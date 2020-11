Carlo Conti torna a casa dopo il Covid, l'annuncio su Instagram

Carlo Conti è stato dimesso dall'ospedale di Firenze dove era stato ricoverato qualche giorno fa per Covid. Il conduttore di Tale e Quale Show ha dato la buona notizia ai fan con un post su Instagram che lo ritrae in auto con la scritta «Verso casa! Home sweet home».

Carlo Conti: «Covid brutta bestia». Poi rassicura: «Nessun peggioramento, sono seguìto al meglio»

Carlo Conti si era rivelato positivo al virus qualche settimana fa, ma le sue condizioni non destavano preoccupazione tanto che aveva condotto il programma in "smartworking". Poi l'annuncio del ricovero: e lui aveva tranquillizzato tutti sul suo profilo Instagram, spiegando che era «Tutto sotto controllo , da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid».

