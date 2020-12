Carlo Conti dopo il Covid: «Il virus stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo»

Carlo Conti ha superato il Covid e ha voluto raccontare la sua esperienza sulla malattia. Il conduttore inizialmente aveva dichiarato di stare bene, poi le condizioni si sono aggravate ed è stato necessario anche un ricovero in ospedale che ha spaventato molto i fan. Fortunatamente si è ripreso in tempi brevi ed è tornato in tv smagliante più che mai, ma non è stato facile.

APPROFONDIMENTI DOMENICA IN Domenica In, Carlo Conti dopo il Covid: «Non mi sento al 100%,... DOPO IL COVID Tale e quale show, Carlo Conti torna alla conduzione. Leonardo... IL RITORNO «Tale e quale show», Carlo Conti conduce da casa e saluta...

A spiegarlo è stato Carlo Conti stesso al settimanale Oggi: «Non ho ancora capito come ho preso il Covid. Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo». Carlo ha ammesso di non essersi mai sentito in pericolo: «Non ho mai sentito un vero pericolo, il virus stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo».

Il suo sarà un natale ristretto, come quello di tutti gli italiani: «Festeggeremo in cinque: io, Francesca, mio figlio Matteo e i genitori di mia moglie. I miei purtroppo non ci sono più. Di solito viene una zia di Livorno a cui sono molto legato, che ci prepara il suo meraviglioso caciucco, ma quest’anno non sarà possibile». Poi il 26 dicembre tornerà in tv con Affari Tuoi- Viva gli sposi, un’edizione speciale del quiz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA