Carlo Conti presenta “Chi vincerà la Partita Del Cuore? – Edizione Speciale 2020 per i lavoratori dello spettacolo

Artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo scenderanno in campo per sostenere la raccolta fondi promossa da Music Innovation Hub. In sfida, questa sera su Rai 1, quattro squadre capitanate da Alessandra Amoroso, Massimo Giletti,Gianni Morandi e Salmo.Quattro squadre, quattro capitani, due grandi sfide e una finale imperdibile, tutto in una magica sera: La Partita del Cuore, storico appuntamento con la Nazionale Cantanti, quest’anno si presenta con una 29esima edizione ricca di novità, denominata “Chi vincerà la Partita Del Cuore? – Edizione Speciale 2020” e dedicata ai lavoratori dello spettacolo.Questa sera, giovedì 3 settembre in diretta su Rai 1, dallo Stadio Bentegodi di Verona, si sfideranno per la prima volta 4 squadre capitanate da. LLe 4 squadre, capitanate da Alessandra Amoroso, Massimo Giletti (che sostituisce Raoul Bova, precedentemente annunciato), Gianni Morandi e Salmo portano sul campo artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo.Tra i protagonisti (in ordine alfabetico): Bob Sinclair, Boro Boro, Bugo, Christian Panucci, Clementino, Dida (Nelson de Jesus Silva), Ermal Meta, Eros Ramazzotti, Fede, Milena Bertolini, Nicola Ventola, Paolo Bonolis, Paolo Maldini, Pio E Amedeo, Riki, Stefano Pioli e tanti altri.Le squadre, rigorosamente formate dai soli 11 giocatori titolari (senza possibilità di riserve), si sfideranno in due partite eliminatorie da 30 minuti ciascuna e le due vincitrici si contenderanno la finale di “Chi vincerà la Partita Del Cuore? – Edizione Speciale 2020”. Tutti insieme, uomini e donne, scenderanno in campo per aiutare i lavoratori dello spettacolo.