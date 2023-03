Carlo Macchitella, morto il produttore cinematografico e storico dirigente della Rai: aveva 71 anni

Addio al produttore cinematografico Carlo Macchitella: l'uomo è morto improvvisamente a Roma all'età di 71 anni. I funerali si terranno a Roma, domani, sabato 11 marzo, alle ore 14:30, presso il Tempietto Egizio del Cimitero Monumentale del Verano. L'annuncio della scomparsa è stata data dalla società Mompracem, la sua ultima creatura.

Carlo Macchitella, nato a Firenze nel 1952, già docente di Diritto costituzionale all'Università di Firenze, è stato per trent'anni dirigente in Rai, dove ha ricoperto vari ruoli. Negli anni Ottanta e Novanta è stato consigliere di amministrazione di Cinecittà e dell'Istituto Luce, contribuendo al rilancio del gruppo cinematografico pubblico, sia sotto il profilo organizzativo che editoriale e produttivo. Nel 1999 Macchitella è stato nominato direttore generale di Rai Cinema e presidente di 01 Distribution alla cui ideazione, progettazione e organizzazione ha partecipato attivamente in prima persona. Dal 2008 ha svolto l'attività di produttore indipendente, fondando prima la società Madeleine che ha prodotto, tra gli altri, «Ammore e malavita» dei Manetti Bros., in concorso al Festival di Venezia del 2017 e vincitore del David di Donatello come miglior film. Insieme ai fratelli Manetti, a Pier Giorgio Bellocchio e alla società tedesca Beta, ha poi fondato la Mompracem, che, tra i vari titoli, ha prodotto «Tutte le mie notti» di Manfredi Lucibello, «The end - L'inferno fuori» e «Il mostro della cripta» di Daniele Misischia, «Letto n.6» di Milena Cocozza, «Perfetta illusione» di Pappi Corsicato, diversi documentari e la trilogia dedicata a «Diabolik» dei Manetti Bros.

Con queste parole la società Mompracem ha espresso il cordoglio: «Con immensa tristezza comunichiamo l'improvvisa scomparsa del nostro socio, amico e fratello Carlo. Abbiamo perso un pezzo della nostra esistenza. Come vivremo ogni giorno senza di lui? Senza la sua ironia, senza il suo affetto discreto, senza la sua passione per questo mestiere. Sarà difficile, ma dovremo fare come avrebbe voluto lui, onorandolo con discrezione. Ci uniamo al dolore di Chiara, Gabriellina, Nicola e Giulia a cui va il nostro più grande e commosso abbraccio. Buon viaggio carissimo amico. Marco, Antonio, Pier Giorgio e tutta la Mompracem».