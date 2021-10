Carmen Russo, chiude la sua scuola di ballo mentre è al Grande Fratello: «Troppi soldi persi»

La pandemia miete un’altra vittima nelle attività produttive. Causa Covid chiude la scuola di danza gestita a Palermo da Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi. A dare la triste notizia al settimanale Visto, è stato il marito di Carmen Russo al momento impegnata come concorrente al GF vip. «Avrei dovuto pagare 15 mesi di affitto dello stabile a vuoto» racconta Turchi.

«Vero che - specifica Turchi - il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario, ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e quindi, con dispiacere, ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini. Prima che venisse il Covid avevo già pagato l’anticipo per il teatro dove fare il gala, per i costumi. Tutti soldi perduti. La sartoria addirittura ha fallito e non ne so più niente. Se non avessi avuto dei soldi miei da parte, sarei andato a gambe all’aria. Purtroppo noi dello spettacolo non abbiamo avuto nessun aiuto».