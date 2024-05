Carolyn Smith e Carolina Marconi a Verissimo: «Il cancro non dipende da noi, lo combattiamo». E Silvia Toffanin si commuove in studio

«Io ho rivisto le nostre foto senza capelli e sono fighissime. Siamo qui per dare speranza nella ricerca». Carolyn Smith e Carolina Marconi sono ospiti a Verissimo. Le due donne, unite nella battaglia contro il tumore si battono ora per diffondere la cultura della prevenzione.

Entrambe hanno scelto di affrontare il loro percorso pubblicamente. Carolyn non lasciando la televisione e il suo ruolo di giurata a Ballando con le Stelle, Carolina, raccontando la sua quotidianità sui social, tra fan e haters: «Non è stato sempre facile. Una volta mi scrissero: non riesco a vederti pelata, smetto di seguirti».

Sono 9 anni che la ballerina combatte contro la malattia. «Ora sta andando un po' meglio.

A breve avrò una tac e potrò dire come va». Con lei, nel dietro le quinte di Canale 5 il suo compagno, con cui è unita da 40 anni e che la accompagna ovunque.

Silvia Toffanin legge poi in studio delle lettere indirizzate alle due donne, scritte da chi ha visto in loro un esempio per trovare la forza attraverso la malattia. «Siete proprio speciali», dice commossa la presentatrice. «Ogni volta che vengo qui trovo una donna deliziosa. Io lavoro molto con le persone e trovo in te sincerità mentre in tv non sempre è come sembra. Grazie di cuore per averci chiamato a raccontare», conclude Carolyn.