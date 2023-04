Carolyn Smith e il tumore: «Quando è tornato (per la terza volta) è stato devastante. Avevo paura di morire. Ho scoperto il cancro grazie ai miei cani»

Carolyn Smith a Domenica In. «Lei è una leonessa e lottatrice e anche stavolta ce la farà», introduce così Mara Venier il volto di Ballando con le Stelle che sta lottando contro un tumore al seno maligno. «Ti trovo molto bella con questo taglio», capelli rasati e bianchi. Carolyn è davvero bella. «Dal 2015 lotto contro un tumore, siamo nell'ottavo anno ora hanno trovato questa nuova cura e speriamo sia la volta giusta. Anche se ci sono stati momenti così. Ho toccato terra, il momento brutto da agosto scorso quando hanno ritrovato una cosa grossa». Ma Carolyn ha voluto fare Ballando.

«Per fortuna è sempre lì, non si sposta però non se ne va, ma si spera che con questa nuova cura se ne vada». È fiduciosa la Smith. «Mi sono accorta che qualcosa non andava per i miei cagnolini. Una mattina stavo a casa loro volevano giocare saltarmi addosso e usavano il seno sinistro come trapolino ma ho capito qualcosa non andava, ed era così. Avevo i capelli rosa e hanno cominciato a cadermi i capelli. La prima volta non è stato un grande problema la seconda volta più devastante. Ad agosto sempre nello stesso punto è tornato per la terza volta». Ballerina scozzese e una tempra di una tenacia da clonare.

Il dolore

Dalla Scozia poi è andata a vivere a Londra, «i miei genitori hanno seguito sempre me, dove io andavo per ballare loro venivano». I genitori amavano il ballo ed era quasi impossibile che Carolyn non amasse questa disciplina.

«Sono forte ma mi piacerebbe che un giorno i medici mi dicano "finito". E' duro, io ho fiducia nei medici però io dico alla gente che critica la sanità italiana di andare fuori a vedere davvero cosa succede negli altri ospedali». Ora si vede finalmente di nuovo bella la maestra di danza ma è provata. «Io sono stanca fisicamente e psicologicamente. Devo sempre mostrarmi forte, ma stavolta quando mi hanno detto che c'era di nuovo è stato devastante. Ho avuto gli attacchi di panico. Ho paura di non farcela, di morire, ho avuto paura degli spazi chiusi, ma io non ho mai avuto paura di queste cose».

Gli attacchi di panico

Ma è sano avere paura e piangere, questo il consiglio che da Zia Mara a Carolyn. «Lo so questo, ma nei momenti in cui mi sento giù mi chiudo in macchina, piango metto la musica e torno a casa», e aggiunge: «se faccio vedere la parte fragile di deludere le persone».

Al fianco della maestra c'è un grande amore: Ernestino (detto Tino). «A volte lui ha il terrore di tutto questo, sono io che devo aiutare lui, lui all'inizio non poteva neanche entrare in ospedale, ora riesce ma lui soffre per me, sono io che dico andiamo avanti. Sono molto fortunata».

Le terapie le stanno portando degli effetti collaterali come la perdita di sensibilità agli arti, ecco perché nasce l'idea della Sensual dance: un ballo da fare in modo sensuale, per giovani e adulti, ballando muovendo le mani. Un modo per sentirsi belle e fare ginnastica. Carolyn lo mostra a Domenica In e danza con un corpo di ballo di donne e Mara Venier. Pochi passi ma molte movenze utili a far risvegliare mani e piedi, spesso intorpidite dalle terapie per combattere il tumore. «Abbiamo 180 scuole in Italia che fanno sensual dance».

