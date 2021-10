La Casa di Carta: il Teaser delle ultime 5 puntate su Netflix

Il primo volume della quinta stagione de La Casa di Carta non ha ancora finito di far discutere per il finale choc, che già escono le prime immagini della seconda e ultima parte. La fine della Serie Netflix è sempre più vicina. Il 3 dicembre debutterà in tutti i Paesi il capitolo conclusivo della saga della banda del Professore. Ma il Teaser ha già messo i fan in trepidante attesa.

Netflix lancia il primo Teaser di avvicinamento al capitolo conclusivo e l'attesa inizia a salire. «Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò a nessun altro di morire per questa rapina», assicura il Professore (Álvaro Morte).

ATTENZIONE, SPOILER

Tokyo (Úrsula Corberó), da quanto abbiamo visto nelle scene conclusive della prima parte, è morta e il nemico, ferito ma più pericoloso che mai, è ancora all'interno della Banca di Spagna. L'ultima scena sembra mettere in gioco il Professore che, tendenzialmente, è sempre stato capace di tessere le fila del gioco dal suo nascondiglio, ma la situazione è tragica e lui è pronto a correre in aiuto dei suoi ragazzi.

Il 3 dicembre si avvicina e le ultime 5 puntate de La Casa di Carta si preannunciano pirotecniche, adesso non ci resta che attendere.