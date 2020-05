Caterina Balivo e l'addio a Vieni da me, interviene la suocera in diretta: «Non lo fare». Poi il gesto che spiazza tutti. Ieri, la conduttrice campana ha detto addio al salotto di Rai1, dopo due anni di conduzione. La decisione ha spiazzato i tanti fan di Caterina, che sui social le hanno inviato messaggi di affetto, esortandola a tornare presto in tv.

L'addio della conduttrice non sarebbe piaciuto neanche alla suocera Mirella, ormai una star dei social, protagonista di tante stories di Caterina Balivo. La mamma di Guido Maria Brera si è collegata in diretta con la nuora e l'avrebbe spronata a riflettere, dedicandole parole d'amore. «Non mi piacciono questi saluti - ha detto la signora Mirella - sei brava. Hai intervistato dei giganti come Pippo Baudo e Renzo Arbore. Ci hai tenuto compagnia».

Poi la signora Mirella spiazza tutti con una frase inaspettata: «È facile intervistare i giganti, ma tu hai reso piacevoli anche certe interviste che ti hanno rifilato...». La dichiarazione spontanea della suocera imbarazza la conduttrice, che interrompe il collegamento: «Mi dicono che dobbiamo chiudere...». E conclude ironica: «La signora Mirella in diretta è pericolosa...». Risate in studio.

Ultimo aggiornamento: 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA