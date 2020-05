Caterina Balivo, l'addio in lacrime in diretta a Vieni da me: «È tempo di lasciare, mi mancherete»

Caterina Balivo, l'addio in diretta a Vieni da me: «È tempo di lasciare questo porto sicuro, mi mancherete». Oggi, in apertura di puntata, la conduttrice campana ha annunciato in lacrime l'addio alla trasmissione di Rai1. «Sono 15 anni che vi saluto tutti i pomeriggi - spiega commossa Caterina - penso a Festa Italiana, Italia sul Due, Detto Fatto e Vieni da me. Questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose. Per questo motivo, è tempo che lasci questo porto sicuro che ho contribuito anch'io a lanciare due anni fa».

Vieni da me, Caterina Balivo confessa: «Vivo separata da mio marito per il coronavirus»

Caterina Balivo e gli accertamenti per quel nodulo sospetto: «È solo una ciste»



E conclude in lacrime: «È tempo di fare nuove esperienze. Mi mancherete, ma sono sicura che non ci perderemo di vista». Applausi in studio.

Pochi minuti dopo l'annuncio, Caterina Balivo ha pubblicato su Facebook il suo saluto ai telespettatori di Vieni da me: «Questa per me è l’ultima puntata, sono trascorsi 15 anni da quando vi dico buon pomeriggio.. Ogni volta sono riuscita, con meravigliosi compagni di viaggio, a portare la nave in porto attraversando mari difficili, molto difficili. Da Festa italiana a Pomeriggio sul due a Detto fatto e a Vieni da me. In particolare modo il successo di questi ultimi due anni mi hanno ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto. Ma per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva. E questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose e quindi a trovare il coraggio di lasciare un porto prestigioso e sicuro come questo. È arrivato il tempo quindi, di fare nuove esperienze per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case. Mi mancherete ma noi sicuramente non ci perderemo di vista! E ora diamo inizio alla 350esima puntata e godiamocela tutta».





Ultimo aggiornamento: 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA